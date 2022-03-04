Посол Польши остается в Киеве и верит, что город выстоит 4.03.2022, 10:23

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Бартош Цихоцкий решил поддерживать моральный дух украинцев.

Посол Польши Бартош Цихоцкий остается в Киеве и считает, что его отъезд сейчас означал бы удар по моральному духу украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Польша – одна из немногих стран, которая оставляет открытым посольство в Киеве, в то время как другие перенесли дипмиссии либо во Львов, либо вообще за пределы страны.

"Есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. Отъезд сейчас - это то, что могло бы ослабить моральный дух украинцев", - сказал Цихоцкий, объяснив, что поддерживает контакты с членами украинского правительства и другими западными дипломатами.

Пребывание посла в Киеве также важно в контексте общения между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.

Кроме того, посол Польши считает, что Киев не сдастся россиянам.

"Киев они не получат. Этого не произойдет. Его так сильно обороняют. На улицах люди, которых на месте россиянина я не хотел бы встретить", - сказал Цихоцкий.

По его словам, с начала войны он еще ни разу не ночевал в бомбоубежище, несмотря на то, что взрывы в украинской столице раздаются каждый день. Однако посол признает, что имеет под рукой сумку с необходимыми документами, а также шлем и бронежилет.

Дипломат отметил, что в том, что Украина сейчас так упорно отстаивает себя, в ночной степени причастна и Польша, которая доставляла Киеву оружие еще с российского утоления 2014 года.

"Если Россия здесь преуспевает, мы будем следующие" - отметил Цихоцкий.

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