Оккупанты везут из Крыма преступников для организации беспорядков в Николаевской области 4.03.2022, 10:30

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Об этом предупредили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты везут из Крыма заключенных лиц для дестабилизации ситуации на юге материковой Украины.

Об этом предупредили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передает УНИАН.

"Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозки преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что накануне враг пытался совершать наступательные действия, однако значительного успеха не достиг.

"На Таврическом направлении противник, силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода оперативных резервов в составе до БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ по направлению на Николаев. Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска", - говорится в сводке.

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