«Евро и доллар будут повышаться до невообразимых величин» 4.03.2022, 10:33

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Что произойдет с экономикой России из-за санкций?

Каждый день становится известно о новых санкциях западных стран против России из-за ее вторжения в Украину и их последствиях. Санкции вводятся против госструктур, против политиков и бизнесменов. Отдельные компании выходят из бизнеса в России (например, IKEA) или прекращают поставки (например, Lego). Журналисты currenttime.tv обобщили главные санкции Запада против РФ и постарались разобраться, к чему они могут привести.

Минфин США расширил санкции против российского государственного долга. Теперь американским финансовым институтам запрещены любые сделки с российскими рублевыми облигациями федерального займа. А в Евросоюзе новое ограничение для богатых россиян – им нельзя хранить на депозите в банках ЕС больше 100 тысяч евро. А в Великобритании россиянам запретили держать вклады на сумму больше 50 тысяч фунтов.

"Это в целом делает возможности заимствования значительно более узкими, более сложными для российского государства. В результате какое-то маневрирование фискальное окажется более сложным. По всей видимости, придется активнее использовать монетарные механизмы. Иными словами, включать печатный станок, который неизбежно разгонит инфляцию в еще большей мере, чем уже сегодня экономистами ожидается", – говорит старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Иван Любимов.

Оборонно-промышленный комплекс, самолетостроение и судостроение России сильно пострадают от новых санкций США. Теперь России придется более, чем в два раза сократить импорт высокотехнологичной продукции – от электроники и компьютеров до авионики и компонентов для аэрокосмической промышленности. ЕС тоже в стороне не остался и наложил эмбарго на поставки в Россию товаров и технологий, которые используются в авиации и аэрокосмической промышленности. В Россию теперь нельзя продавать новые самолеты Airbus и Boeing. Кроме того, все лизинговые контракты разорваны. А из-за разрыва сотрудничества немецкого концерна Daimler Truck с КамАЗом, российские грузовики не смогут получать зарубежные комплектующие.

"Таким образом, на короткой дистанции времени российская промышленность в значительной мере просто останавливается. Со временем заменяет то, что оказывается просто недоступным, на упрощенные и часто устаревшие решения, – прогнозирует экономист Иван Любимов. – Мы помним, что в нулевых еще и в начале десятых в Иране самолет падал за самолетом. Не прямо сейчас, не прямо в ближайшие годы – но через несколько лет этот риск активируется и для России. Что будет точно, так это сокращение числа авиаперевозок, самолетов станет меньше, они станут значительно дороже. Этот рынок в России сократится очень сильно".

Летать за границу из России теперь тоже очень сложно. Евросоюз, Великобритания и Канада закрыли небо для российских самолетов: они не смогут приземляться на территории этих стран, взлетать с нее и пролетать над ней. Это касается любого российской лайнера, который принадлежит россиянину и российскому юрлицу, или арендованного ими.

В отношении российского Центробанка тоже ввели ограничения. Европейцам и организациям из ЕС запретили совершать транзакции с этим банком. По словам Жозепа Борреля, в результате больше половины резервов Центробанка заблокированы. Это деньги, которые Банк России держит в кредитных учреждениях стран G7. Банки ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк попали под самые жесткие санкции. Все их активы и счета в долларах заблокированы, это полная изоляция от долларовой системы. Ряд других российских банков попал под более мягкие ограничения. Часть из них ЕС отключил от системы SWIFT. Все это очень сильно осложнит закупки России за рубежом любых товаров, от сельского хозяйства до медицины.

"Вот, возможно, понадобится закупать какие-то препараты, которые позволяют пандемию контролировать. Этого быстро сделать не получится. Потому что выручка не поступает, – объясняет Иван Любимов. – Блокировка счетов ЦБ означает, что контролировать валютный курс теперь будет невозможно. Если на прошлой неделе мы с вами видели, как доллар и евро поднялись вверх и каждый день они опускались вновь вниз – на несколько часов, по крайней мере, это происходило – потому что у ЦБ были инструменты контроля за курсом, а именно благодаря резервам. Сейчас инструменты контроля утрачены, и ЦБ в понедельник об этом официально объявил. Евро и доллар будут сегодня повышаться до невообразимых величин".

США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония и Австралия ввели санкции против президента Путина, глав МИД и Минобороны. Их активы в этих странах должны быть заморожены. В санкционный список ЕС попали 98 российских физлиц, включая премьера Мишустина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, главу МВД Колокольцева и 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание т.н. "ДНР" и "ЛНР".

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