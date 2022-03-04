Россия уже потеряла в Украине более девяти тысяч своих солдат
- 4.03.2022, 10:35
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Новая сводка по потерям оккупантов.
С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили: личном составе - 9166 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:
личного состава - 9166 человек,
танков - 251 ед,
Боевых бронированных машин - 939 ед,
артиллерийских систем -105 ед,
РСЗО - 50 ед,
средства ПВО - 18 ед.,
самолетов - 33 ед (уточняется),
вертолетов - 37 ед,
автомобильной техники - 404 ед,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ-60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.