Россия уже потеряла в Украине более девяти тысяч своих солдат 4.03.2022, 10:35

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Новая сводка по потерям оккупантов.

С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили: личном составе - 9166 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

личного состава - 9166 человек,

танков - 251 ед,

Боевых бронированных машин - 939 ед,

артиллерийских систем -105 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 18 ед.,

самолетов - 33 ед (уточняется),

вертолетов - 37 ед,

автомобильной техники - 404 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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