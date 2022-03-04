Королева Британии Елизавета II сделала щедрое пожертвование для Украины 4.03.2022, 10:38

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Букингемский дворец не раскрывает подробностей.

Королева Великобритании Елизавета II сделала "щедрое пожертвование" для поддержки людей, спасающихся от конфликта в Украине, сообщает unian.net.

Об этом сообщили в "Комитете по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях" (DEC), который объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за рубежом.

"Большое спасибо Ее Величеству Королеве за продолжающуюся поддержку Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование в ответ на гуманитарный призыв DEC Украины", - говорится в сообщении.

Букингемский дворец заявил, что это личное дело, и отказался сообщить подробности.

Ранее принц Чарльз, сын королевы и наследник престола, назвал российское вторжение в Украину "жестокой агрессией", выразив солидарность с украинцами.

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