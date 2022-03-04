Корпорации AMD и Intel остановили все поставки в Россию и Беларусь 10 4.03.2022, 11:07

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Причиной стали военные действия против Украины.

Корпорации Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь на фоне войны против Украины и международных санкций.

Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.

«В связи с санкциями, введенными против России Соединенными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Беларуси», — заявил представитель AMD.

«Intel осуждает военные действия. Мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Компания работает над тем, чтобы поддержать сотрудников в этой сложной ситуации». — заявил представитель Intel.

Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров.

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