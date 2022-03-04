Министр обороны Украины: В эти часы происходит излом ситуации на фронте 7 4.03.2022, 11:14

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Результат 196 часов героической обороны.

В эти часы и дни происходит излом ситуации с российским вторжением, заявил министр обороны Алексей Резников, передает zn.ua.

Он также сообщил, что находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» затопили, чтобы он не достался врагу.

«Уважаемые украинцы! 196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит излом ситуации. Время излома требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага по большинству направлений. На некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление», – отметил Резников.

Глава Минобороны добавил, что остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. Но боевой дух людей в козацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение.

«Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но гордый город отважных граждан. Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу», – добавил министр.

Резников отметил, что по итогам 8 суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными. Подтверждено также уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери.

Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами.

«В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, из которых российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды «вернутся» врагу», – заявил глава оборонного ведомства.

Резников заявил, что мы тоже несем потери. Война – великое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети... Есть потери среди наших воинов. Они дерутся как киборги, но в груди – живое сердце. Каждый из них будет почитаем как герой.

«Люди – самое ценное для нас. Это отличает Украину от России. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров. За эти дни было принято множество сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию. Но всю нашу землю мы вернем. Мы с болью смотрим на разрушенные постройки после российских обстрелов. Мы все отстроим», – добавил Резников.

Министр обороны добавил, что командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу. Резников отметил, что сложно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды.

«Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять. Я отлично понимаю. Все уставшие, многие истощены, шокированы потерями. Впереди очень сложный период. Нам понадобится множество сил и выдержки. Но хочу сказать всем. Украинцы – вы невероятны!», – отметил Резников.

Он заверил, что враг озадачен и испуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается.

«Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способ убежать. Вся Украина успешно перестраивается для жизни в условиях обороны. Помощь поступает в промышленных объемах, эта работа уже налажена. Мы защитим нашу страну и оставим ее будущим поколением цветущей, успешной, лучшей, чем была. Слава Украине! Слава Героям Украины!», – подытожил Резников.

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