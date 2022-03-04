Российские оккупанты: Мы в кольце, столько трупов никогда в жизни не видел 4 4.03.2022, 11:51

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Перехвачен разговор одного из захватчиков.

В сети появился радиоперехват разговора одного из российских оккупантов с кем-то из своих знакомых или родственников, сообщает "Думская".

В разговоре захватчик признался, что оккупационные войска несут большие потери и занимаются мародерством.

"Я столько трупов никогда в жизни не видел. Тут все повыключено! Связи нет. Мы, видишь, магазин грабанули, телефон нашли и с него звоним все домой. Чтобы сказать: все нормально... У нас потери, мы в кольце. Все х*ево", - жалуется оккупант.

Напомним, что по результатам 8 дней российского вторжения потери армии оккупанта составили 9166 человек - это в два раза больше чем за два года Чеченской войны (с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 года).

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