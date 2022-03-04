Остановите ядерного маньяка! 2 4.03.2022, 12:19

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Спикер Верховной Рады Украины призвал мир отреагировать на действия Путина.

Если над территорией Украины не появится бесполетная зона, действия российских оккупантов и президента РФ Владимира Путина приведут к ядерной катастрофе как минимум европейского масштаба. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в видеообращении, опубликованном в Telegram Рады, сообщает gordonua.com.

"От имени Верховной Рады Украины обращаюсь к парламентам, правительствам, гражданам Европы и мира. Россия поставила Европу на грань ядерного армагеддона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. И это не случайность, это целенаправленный обстрел с целью вызвать катастрофу общемирового масштаба", – сказал он.

Спикер Рады отметил, что Запорожская АЭС "в разы мощнее и опаснее Чернобыля".

"Преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а возможно, и человечества. Это преступление наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны над Украиной для того, чтобы защитить не только Украину, но и Европу, и мир в целом. Остановите ядерного маньяка!", – заявил Стефанчук.

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