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Министр юстиции Великобритании: Путин может попасть в тюрьму за военные преступления

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  • 4.03.2022, 12:29
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Министр юстиции Великобритании: Путин может попасть в тюрьму за военные преступления

То же касается и всех командиров агрессора.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может попасть в тюрьму. Его привлекут к ответственности за военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Рааба.

По словам Рааба, риск того, что Путин попадет в тюрьму является очень реальным. То же касается и всех военных командиров агрессора.

"Кроме его личной ситуации, каждый командир, который действует в Украине или даже в Москве, когда они сталкиваются с незаконными приказами, будь это нападение на гражданских лиц, или иным образом, нападение на незаконные или незаконные объекты, теперь они знают, что Международный уголовный суд ведет расследование, а главный прокурор Карим Хан, кажется, едет в Украину", - отметил Рааб.

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