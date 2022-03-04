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Украинские воины сбили на донецком направлении истребитель РФ

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  • 4.03.2022, 12:41
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Украинские воины сбили на донецком направлении истребитель РФ

Самолет бомбил мирных граждан.

Журналист Юрий Бутусов сообщает, что сегодня воины 54-й механизированной бригады на донецком направлении сбили российский истребитель, сообщает УНИАН:

«Судя по остаткам киля, это – Сухой. Российский самолет наносил удары по гражданским объектам и не ожидал искусных действий украинской противовоздушной обороны, которую устроило одно из известных наших подразделений. Российские самолеты – это террористы, которые уничтожают украинские города, убивают и терроризируют мирных граждан», - написал Бутусов.

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