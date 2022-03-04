Зеленский: Против нас брошена почти вся армия России 5 4.03.2022, 12:57

4,350

Героическое сопротивление украинцев продолжается уже 9-й день.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует почти все возможности вооруженных сил. По его словам, РФ завела на территорию Украины практически весь личный состав своей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже 9 день спасает нашу страну от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Мариуполь, Харьков целенаправленно уничтожают людей, жилые кварталы", - заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».