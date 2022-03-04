Появилось видео ночного боя за атомную электростанцию в Энергодаре 1 4.03.2022, 13:07

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Рашисты едва не вызвали ядерную катастрофу.

Украинские спасатели опубликовали видео ожесточенной борьбы за Запорожскую атомную электростанцию, которые шли в Энергодаре в ночь на 4 марта, сообщает 24tv.ua.

Захватчики прорвали оборону энергодарцев, которую те мужественно держали несколько дней, 3 марта. Рашисты начали цинично обстреливать мирный городок, под обстрелы попала и Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе.

В результате попадания российского снаряда загорелось одно из зданий учебно-тренировочного комплекса ЗАЭС. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

По состоянию на сейчас админкорпус Запорожской АЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. Но персонал станции продолжает работу на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок.

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