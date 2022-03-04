Украина попросила Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей 4.03.2022, 13:25

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Российские фашисты занимаются уничтожением гражданского населения.

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в городах, страдающих от обстрелов российских оккупантов, передает nv.ua.

Как сообщили в Офисе президента, украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов.

«ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны», — отметили там.

В ОПУ подчеркнули, что из-за постоянных обстрелов оккупантов ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы.

«Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения», — добавили там.

Населенные пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров:

Сумская область — направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка,

Черниговская область — восточная и северная части региона,

Харьковская область — вся область, кроме юго-восточной части,

Киевская область — Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка,

Николаевская область — Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления,

Запорожская область — Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления,

Херсонская область — Чаплинка, Каланчак, Генический и Новокаховский направления,

Донбасс — Волновахский, Мариупольский районы.

«Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса главы государства Татьяна Ломакина добавила, что пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них — люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

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