Украина попросила Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей
- 4.03.2022, 13:25
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Российские фашисты занимаются уничтожением гражданского населения.
Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в городах, страдающих от обстрелов российских оккупантов, передает nv.ua.
Как сообщили в Офисе президента, украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов.
«ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны», — отметили там.
В ОПУ подчеркнули, что из-за постоянных обстрелов оккупантов ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы.
«Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения», — добавили там.
Населенные пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров:
Сумская область — направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка,
Черниговская область — восточная и северная части региона,
Харьковская область — вся область, кроме юго-восточной части,
Киевская область — Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка,
Николаевская область — Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления,
Запорожская область — Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления,
Херсонская область — Чаплинка, Каланчак, Генический и Новокаховский направления,
Донбасс — Волновахский, Мариупольский районы.
«Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.
Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса главы государства Татьяна Ломакина добавила, что пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них — люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями.