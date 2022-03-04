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Украина попросила Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей

  • 4.03.2022, 13:25
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Украина попросила Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей

Российские фашисты занимаются уничтожением гражданского населения.

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в городах, страдающих от обстрелов российских оккупантов, передает nv.ua.

Как сообщили в Офисе президента, украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов.

«ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны», — отметили там.

В ОПУ подчеркнули, что из-за постоянных обстрелов оккупантов ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы.

«Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения», — добавили там.

Населенные пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров:

Сумская область — направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка,

Черниговская область — восточная и северная части региона,

Харьковская область — вся область, кроме юго-восточной части,

Киевская область — Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка,

Николаевская область — Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления,

Запорожская область — Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления,

Херсонская область — Чаплинка, Каланчак, Генический и Новокаховский направления,

Донбасс — Волновахский, Мариупольский районы.

«Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса главы государства Татьяна Ломакина добавила, что пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них — люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

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