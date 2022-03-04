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Тайсон Фьюри заявил, что готов пойти воевать за Украину

  • 4.03.2022, 13:27
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Тайсон Фьюри заявил, что готов пойти воевать за Украину

Чемпион мира восхищен украинскими боксерами, которые уже записались в добровольцы.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что будет готов пойти воевать против России, если в войну будет втянута его страна или США.

Слова непобежденного атлета приводит inews.

«Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США будут вовлечены в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята — мы запишемся добровольцами для защиты», — сказал Тайсон.

Также Фьюри выразил восхищение украинскими боксерами, которые защищают родную страну в войне с Россией.

«Это фантастически. Если вы из этой страны, живете там — защищайте ее. Любите свою женщину и боритесь за свою страну», — сказал британец.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.

Позже тому же примеру последовал его друг и коллега Александр Усик, записавшийся в число защитников Киева.

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