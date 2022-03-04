Globalcheck: В России перестали открываться Twitter, Facebook, «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и DW 10 4.03.2022, 13:54

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Блокируются также региональные проекты «Радио Свобода».

В России у пользователей большинства операторов перестали открываться сайты "Медузы", Русской службы BBC, Радио Свобода, DW, а также Facebook и Twitter. Об этом сообщается в данных, предоставленных Globalcheck, передает "Радио Свобода"

Также в России перестал открываться сайт татаро-башкирской службы "Радио Свобода" "Идель.Реалии" и "Радио Азатлык". Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомления о возможных блокировках.

Часть сайтов какое-то время была доступна у абонентов "Ростелекома". По данным Globalcheck, такая же ситуация с магазинами приложений App Store и Android Google Play.

"Друзья. Все выглядит так, что сайт "Медузы" заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу", – пишет редакция "Медузы" в телеграме.

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