ВСУ отбили атаки оккупантов на Николаев 4.03.2022, 14:14

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Алексей Арестович

Бои идут в районе города Вознесенска.

Российские войска продолжили наступление в Николаевской области, однако украинские защитники и территориальная оборона смогли остановить его. При этом противник смог занять город Вознесенск, там идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

"Ситуация в Украине остается контролируемой. Противник вчера после пополнения запасов начал двигаться на отдельных направлениях... Противнику удалось продвинуться возле города Вознесенск. Это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Все попытки противники продвинутся к Николаеву были отбиты", - заявил Арестович.

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