Сильнейший теннисист планеты убрал российский флаг из профиля в Instagram

Сильнейший теннисист планеты убрал российский флаг из профиля в Instagram4
- 4.03.2022, 14:28
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Фотофакт.
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев убрал флаг родной страны из своего профиля в Instagram, сообщает nv.ua.
Ранее в социальной сети на странице 26-летнего спортсмена после слов «профессиональный теннисист» размещался триколор РФ.
Сегодня же Даниил принял решение удалить символ, который указывал на его национальную принадлежность.
В начале текущей недели Медведев впервые в своей карьере возглавил рейтинг лучших теннисистов планеты.
На счету Даниила — одна победа на турнирах серии Grand Slam. В 2021 году он выиграл US Open.