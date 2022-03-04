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«Российский рубль улетит в стратосферу»

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  • 4.03.2022, 14:44
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«Российский рубль улетит в стратосферу»

Власти РФ и олигархи спешно скупают золото.

Центробанк РФ искусственно держит курс доллара, чтобы власти и олигархи успели скупить золото. После этого рубль улетит в стратосферу.

Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

— Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

Теперь следите за руками.

Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги – это нужно, чтобы те, кто нужно во власти и приближенные олигархи, успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах.

А что дальше?

А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу.

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