«Российский рубль улетит в стратосферу»9
- 4.03.2022, 14:44
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Власти РФ и олигархи спешно скупают золото.
Центробанк РФ искусственно держит курс доллара, чтобы власти и олигархи успели скупить золото. После этого рубль улетит в стратосферу.
Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко:
— Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.
Теперь следите за руками.
Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги – это нужно, чтобы те, кто нужно во власти и приближенные олигархи, успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах.
А что дальше?
А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу.