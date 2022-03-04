Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против оккупантов

Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против оккупантов3
- 4.03.2022, 14:58
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Люди несут украинские флаги и требуют от военных РФ убраться из города.
Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Даже захваченный российскими войсками город четко демонстрирует, что является украинским. Сторонников РФ не видно, хотя танки РФ в городе, и сейчас никакие "фашисты" не мешают им выходить на митинги и встречать оккупантов", - пишет он.
Казанский назвал эту демонстрацию настоящей катастрофой для российской пропаганды.
"Поэтому сейчас по информации из Херсона оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма чтобы устроить имитацию пророссийского митинга", - добавил он.