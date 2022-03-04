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Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против оккупантов

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  • 4.03.2022, 14:58
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Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против оккупантов

Люди несут украинские флаги и требуют от военных РФ убраться из города.

Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже захваченный российскими войсками город четко демонстрирует, что является украинским. Сторонников РФ не видно, хотя танки РФ в городе, и сейчас никакие "фашисты" не мешают им выходить на митинги и встречать оккупантов", - пишет он.

Казанский назвал эту демонстрацию настоящей катастрофой для российской пропаганды.

"Поэтому сейчас по информации из Херсона оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма чтобы устроить имитацию пророссийского митинга", - добавил он.

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