Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против оккупантов 3 4.03.2022, 14:58

4,746

Люди несут украинские флаги и требуют от военных РФ убраться из города.

Тысячи жителей Мелитополя вышли на митинг против российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже захваченный российскими войсками город четко демонстрирует, что является украинским. Сторонников РФ не видно, хотя танки РФ в городе, и сейчас никакие "фашисты" не мешают им выходить на митинги и встречать оккупантов", - пишет он.

Казанский назвал эту демонстрацию настоящей катастрофой для российской пропаганды.

"Поэтому сейчас по информации из Херсона оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма чтобы устроить имитацию пророссийского митинга", - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».