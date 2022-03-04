Что происходит на Запорожской АЭС после обстрела и пожара? 4.03.2022, 15:19

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Впервые в истории персонал атомной станции удерживают в заложниках военные.

Запорожская АЭС под контролем российских военных – они в административном корпусе и на проходной. Среди украинских военных есть погибшие и раненые, сообщил "Энергоатом". Персонал продолжает работать на энергоблоках.

Ночью 4 марта российские войска обстреливали Запорожскую АЭС, начался пожар. В Госатомрегулировании Украины подтверждают, что сейчас АЭС под контролем российских военных, и напоминают, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов приведет к радиоактивному выбросу.

По состоянию на 3:00 по киевскому времени на АЭС работал лишь один блок из шести.

"Это действительно впервые в истории, когда персонал атомной станции удерживают военные. Атомщики называют себя большой семьей. Но я считаю, что сейчас весь цивилизованный мир должен отказаться от сотрудничества с Россией, которая захватывает атомные объекты", – заявил в эфире "Настоящего времени" экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

— Действительно, наши атомные энергоблоки не проектировались для работы в военное время. Да, действительно, есть достаточно надежная оболочка, она проектировалась для мирного времени, но никак не для военных действий. Поэтому иностранный эксперт прав – это другой тип реактора, это водо-водяной энергетический реактор. Не такой, как на Чернобыльской АЭС, там канальный реактор большой мощности, но это, опять же, не меняет самого принципа безопасности.

Военных на атомной электростанции быть не должно ни в коем случае при любых раскладах и ситуациях

Я согласен, что под дулами автоматов и пистолетов, бронетехники, танков и всего, что там находится, эксплуатирующему персоналу психологически достаточно трудно работать. К военным действиям никто никогда не готовится, но к таким стрессовым ситуациям персонал достаточно сильно подготовлен. Они тренированы, и я уверен в том, что сегодня каждый выполняет свою работу.

Опять же, как вы можете себе представить, когда в цивилизованном мире на танке или бэтээре подъезжают к атомной электростанции и начинают ее расстреливать, тут угадать – попадет не попадет, разрушится не разрушится – это очень непрофессионально и неправильно. Военных на атомной электростанции быть не должно ни в коем случае при любых раскладах и ситуациях, что бы ни происходило. Это действительно безопасность не только нашей страны, но Европы и остальных стран наших соседей.

— Да и России, учитывая, что ветер всю предыдущую ночь дул в сторону Краснодара и Ростова-на-Дону с территории Украины. Вам случалось по долгу службы бывать на Запорожской АЭС?

— Случалось, конечно.

— Корпус, в котором случился пожар, это хранилище ядерных отходов, про которое сейчас говорят, и, собственно, энергоблоки – на каком расстоянии друг от друга они находятся? Если случился пожар в учебно-тренировочном корпусе, как далеко оттуда хранилище ядерных отходов?

— Географию станции, я думаю, в эфире лучше не рассказывать. Мне не хотелось бы говорить, насколько что удалено. Я скажу, что учебно-тренировочный центр на самом деле уникальный – там топлива нет. Блоки – я думаю, что можно открыть любую фотографию, – это шесть блоков ВВЭР, которые там стоят достаточно недалеко друг от друга. Действительно, на Запорожской АЭС существует свое пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива – это тоже достаточно крепкие бетонные бочки, но игры на объекте и с объектом такой повышенной техногенной опасностью – это просто не укладывается в голове. Даже мыслить о том, что может быть пожар на атомной электростанции, – такого в мире просто не было. Это действительно в первый раз в истории, когда держат персонал и на Чернобыльской атомной электростанции, не дают смениться, и на Запорожской АЭС, но только смены у них не по 12, а по 8 часов.

— А на Чернобыльской атомной электростанции не дают до сих пор поменяться персоналу в течение всех этих дней – больше недели уже?

— Да, по моей информации, пока не дают. И это тоже очень неправильно, потому что люди выполняют достаточно сложные ядерно-опасные работы – это обслуживание, это контроль и радиационные замеры. Атомная электростанция – это достаточно сложный живой организм, где все составляющие должны четко работать без отбоя.

Понимаете, само появление военных – это просто впервые в мире. Но мы все преодолеем и все победим.

— Как МАГАТЭ может на это влиять, если никогда не было такого опыта противостояния вооруженной армии с бронетехникой?

— МАГАТЭ – организация достаточно цивилизованная и гражданская. Я не думаю, что кто-то в истории сталкивался вообще со случаем захвата площадок атомных электростанций, даже не действующих – таких, как Чернобыльская. Это надо или небо закрывать, или прекращать все сотрудничество с Российской Федерацией в сфере использования ядерной энергии, накладывать санкции на ядерные технологии. Тут сложно ответить и сказать, как конкретно цивилизованный мир и международное сообщество могут наложить санкции или конкретные требования к стране-агрессору. Но действовать надо.

И я считаю, что сегодняшнее ночное обращение президента выпущено вовремя. Я думаю, что это был один из факторов, который мог остановить продвижение всей этой страшной ситуации, которая могла развернуться на Запорожской атомной электростанции, потому что были разбужены все лидеры цивилизованного мира. Я точно уверен, что с глубокой ночи Международное агентство следит за ситуацией, я общался с некоторыми коллегами по телефону сегодня ночью. Поэтому они в курсе ситуации, ситуацию отслеживают.

Кризисный центр МАГАТЭ работает 24/7, Государственная инспекция ядерного регулирования также развернула антикризисный центр. Поэтому я уверен, что там работают очень квалифицированные специалисты, и они оперативно и с той возможностью и вероятностью, с которой можно безболезненно выдать информацию, они ее будут выдавать. Мы всегда думали, и я согласен со многими своими коллегами, что атомщики – это большая семья, но в семье не без урода.

Я считаю, что весь цивилизованный мир и цивилизованная атомная семья должна отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией, если ее войска находятся на площадках одной действующей электростанции и другой электростанции, которая снимается с эксплуатации, в которой четвертый энергоблок до сих пор является аварийным. Если оккупант не понимает, что он сам себя облучает и сам себе может нанести вред, – к этому сложно относиться нормально.

— В России тоже есть атомные станции, и если отказаться от работы с Россией по линии МАГАТЭ, не ставит ли это вообще мир под угрозу, учитывая, что эти атомные станции никто не будет контролировать?

— А бомбить больницы, детские сады и роддома – это цивилизованно? Я думаю, что это достаточно глубокий философский вопрос, на который, я думаю, каждый должен ответить сам для себя. Но я считаю, что это нецивилизованно. Когда бомбят мирное население и захватываются атомные электростанции как способ шантажа всего мира, я думаю, это недостойно и неправильно.

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