«У нас не солдаты, а киборги. Саня, сразу сдайся» 4.03.2022, 16:32

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Украинец дал совет бывшему однокласснику, а ныне полицейскому из РФ.

В России полицейских планируют принудительно отправлять воевать против Украины, а украинцы уже предлагают таким "добровольцам" сразу сдаваться в плен, поскольку они не имеют шансов победить бойцов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали аудиозапись разговора украинца со своим знакомым из Калининградской области, который работает в полиции. Россиянин рассказал, что поступил приказ собрать из региона 600 человек – 400 добровольцев, а остальных будут принудительно отправлять в Украину.

"Вы же полицейские, вы не умеете воевать, вас там положат! Против вас армия, которая воюет восемь лет, ее восемь лет учили воевать. У нас солдаты такие черти, что вы даже не представляете!” - сказал украинец.

В то же время россиянин отметил, что якобы прожил в Украине 20 лет и не хочет воевать против граждан этой страны, но у него нет выбора.

"Если писать отказную, то за это уголовная ответственность, за это сажают в тюрьму", - сказал он.

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