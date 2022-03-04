«У нас не солдаты, а киборги. Саня, сразу сдайся»
- 4.03.2022, 16:32
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Украинец дал совет бывшему однокласснику, а ныне полицейскому из РФ.
В России полицейских планируют принудительно отправлять воевать против Украины, а украинцы уже предлагают таким "добровольцам" сразу сдаваться в плен, поскольку они не имеют шансов победить бойцов ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали аудиозапись разговора украинца со своим знакомым из Калининградской области, который работает в полиции. Россиянин рассказал, что поступил приказ собрать из региона 600 человек – 400 добровольцев, а остальных будут принудительно отправлять в Украину.
"Вы же полицейские, вы не умеете воевать, вас там положат! Против вас армия, которая воюет восемь лет, ее восемь лет учили воевать. У нас солдаты такие черти, что вы даже не представляете!” - сказал украинец.
В то же время россиянин отметил, что якобы прожил в Украине 20 лет и не хочет воевать против граждан этой страны, но у него нет выбора.
"Если писать отказную, то за это уголовная ответственность, за это сажают в тюрьму", - сказал он.