Украинский офицер сбил из ПЗРК вражеский Су, бомбивший Чернигов 1 4.03.2022, 17:55

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Сергей Чижиков

В мирное время герой работал простым клерком.

Украинский офицер Сергей Чижиков, который еще 9 дней назад в мирное время работал простым клерком, сбил из ПЗРК вражеский самолет, который бомбил Чернигов.

Об этом пишет в "Фейсбуке" один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Чижиков. Скромный офицер, который еще до нашей эры, 9 дней назад, работал обычным клерком в Чернигове. Именно он научил много волков и оборотней пользоваться ПЗРК. Именно он сбил СУхого, который бомбардировал наш город", - написал Кудабеков.

По словам Кудабекова, вражеский пилот успел катапультироваться.

"Говорят, что пилота поймали на Александровке, но похоже, что он получил несовместимые для жизни травмы во время падения. Так будет с каждым!"- написал Кудабеков.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, накануне центр Чернигова беспощадно бомбардировал агрессор.

Погибли 47 человек.

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