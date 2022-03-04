Украинский офицер сбил из ПЗРК вражеский Су, бомбивший Чернигов

Украинский офицер сбил из ПЗРК вражеский Су, бомбивший Чернигов1
- 4.03.2022, 17:55
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В мирное время герой работал простым клерком.
Украинский офицер Сергей Чижиков, который еще 9 дней назад в мирное время работал простым клерком, сбил из ПЗРК вражеский самолет, который бомбил Чернигов.
Об этом пишет в "Фейсбуке" один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, информирует Цензор.НЕТ.
"Сергей Чижиков. Скромный офицер, который еще до нашей эры, 9 дней назад, работал обычным клерком в Чернигове. Именно он научил много волков и оборотней пользоваться ПЗРК. Именно он сбил СУхого, который бомбардировал наш город", - написал Кудабеков.
По словам Кудабекова, вражеский пилот успел катапультироваться.
"Говорят, что пилота поймали на Александровке, но похоже, что он получил несовместимые для жизни травмы во время падения. Так будет с каждым!"- написал Кудабеков.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, накануне центр Чернигова беспощадно бомбардировал агрессор.
Погибли 47 человек.