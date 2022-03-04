Компания EPAM авансом заплатила налоги в бюджет Украины 4.03.2022, 17:57

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Речь идет о сумме, эквивалентной $1,66 миллиона.

IТ-компания ЕРАМ авансом перечислила в государственный бюджет Украины налог за первый квартал 2022 года, пишет dou.ua.

Речь идет о 50 миллионах гривен (около 1,66 миллиона долларов).

В компании говорят, что это приблизительная сумма, которую они вычислили на основе аналогичного периода 2021 года.

"Сегодня вместе мы делаем все возможное, порой и невозможное, чтобы приблизить мир в Украине. Чтобы сохранить страну и ее людей. Чтобы иметь возможность продолжать развивать здесь высокотехнологичный бизнес. Позиция кампании четкая и прозрачная — осуждение войны и помощь стране", — говорят в EPAM.

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