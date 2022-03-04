Алексей Арестович: Белорусские солдаты отказываются идти против Украины, некоторые могут и нашу сторону перейти 4.03.2022, 18:22

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Алексей Арестович

По некоторым данным, военные в Беларуси даже сдают оружие и боеприпасы.

Алексей Арестович, советник руководителя Офиса президента Украины, заявил, что белорусы категорически не хотят идти в бой в Украину, сообщает 24tv.ua.

По словам Арестовича, по некоторым данным белорусы даже сдали оружие и боеприпасы.

«Поэтому власти Беларуси приходится работать с каждым подразделением отдельно. Там боевой дух состоит из гнева, отчаяния и протеста.

Даже если их дубинками выгнать сюда, то они перейдут границу, но воевать не будут. Поверьте мне. Как бы еще на нашу сторону ни перешли», — сказал Арестович.

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