Алексей Арестович: Белорусские солдаты отказываются идти против Украины, некоторые могут и нашу сторону перейти
- 4.03.2022, 18:22
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По некоторым данным, военные в Беларуси даже сдают оружие и боеприпасы.
Алексей Арестович, советник руководителя Офиса президента Украины, заявил, что белорусы категорически не хотят идти в бой в Украину, сообщает 24tv.ua.
По словам Арестовича, по некоторым данным белорусы даже сдали оружие и боеприпасы.
«Поэтому власти Беларуси приходится работать с каждым подразделением отдельно. Там боевой дух состоит из гнева, отчаяния и протеста.
Даже если их дубинками выгнать сюда, то они перейдут границу, но воевать не будут. Поверьте мне. Как бы еще на нашу сторону ни перешли», — сказал Арестович.