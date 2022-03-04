Украинский чемпион мира по кикбоксингу взял в руки оружие и обратился к оккупантам
- 4.03.2022, 18:48
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Украинцы будут защищать свою страну до последнего патрона.
Украинский чемпион мира по кикбоксингу WAKO Роман Щербатюк взял в руки оружие и обратился к российским оккупантам.
Заявление титулованного спортсмена было опубликовано в Facebook, передает nv.ua.
«Это видео я записываю для российских оккупантов и их соотечественников, которые поддерживают путинский режим.
Меня зовут Щербатюк Роман, я — чемпион мира по кикбоксингу WAKO. Мне пришлось остановить свою подготовку к Всемирным играм и взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом и свою семью от российских солдат-захватчиков и оккупантов, которые пришли на мою землю разрушать", — сказал в ролике Роман.
Щербатюк акцентировал внимание на том, что российские войска стреляют в мирное население и бомбят города. По его словам, украинцы не хотят воевать, но будут защищать свою страну до последней капли крови и последнего патрона.
Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева и защищает столицу от российского захватчика.