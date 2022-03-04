Российских оккупантов почти полностью выбили из Николаева 4.03.2022, 19:12

Бои продолжаются на окраинах города.

Российских военных частично выбили из Николаева, однако бои продолжаются. В то же время украинские защитники полностью отбили аэропорт Кальбакино.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Выбили мы их немного, но бои продолжаются, комментировать не могу, то есть уже на окраинах, но по городу - выбили", - заявил Ким.

В то же время глава ОГА предупредил о том, что оккупанты идут в контрнаступление на аэродром Кульбакино. Призывает гражданских не выходить на улицы.

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