Российских оккупантов почти полностью выбили из Николаева
- 4.03.2022, 19:12
Бои продолжаются на окраинах города.
Российских военных частично выбили из Николаева, однако бои продолжаются. В то же время украинские защитники полностью отбили аэропорт Кальбакино.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
"Выбили мы их немного, но бои продолжаются, комментировать не могу, то есть уже на окраинах, но по городу - выбили", - заявил Ким.
В то же время глава ОГА предупредил о том, что оккупанты идут в контрнаступление на аэродром Кульбакино. Призывает гражданских не выходить на улицы.