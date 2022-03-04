Компания ЕРАМ прекращает работу с российскими клиентами 2 4.03.2022, 19:30

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EPAM объявляет о полной поддержке Украины.

EPAM объявляет о полной поддержке Украины и призывает к немедленному прекращению противоправной и бесчестной атаки против украинского народа. Компания прекратит обслуживание российских клиентов. Соответствующее заявление было размещено 4 марта на сайте EPAM.

«Происходящее в Украине является глубоко личным для нас. Наши коллеги по всему миру объединились для поддержки 14 тысяч членов нашей украинской команды и их семей. Мы благодарим нашу глобальную команду, которая неустанно работает над обеспечением стабильного обслуживания, и наших клиентов по всему миру за их поддержку и постоянное доверие к нам», — заявил президент EPAM Аркадий Добкин.

Компания прекращает обслуживание клиентов, находящихся в России. EPAM постарается обеспечить для них переходную поддержку. С правительственными клиентами, подчеркивается в заявлении, разработчик не сотрудничает, соблюдая все наложенные на Россию санкции. Также будет проведена переоценка всей деятельности в регионе.

На помощь сотрудникам в Украине и их семьям EPAM выделит 100 млн долларов. Одновременно принимаются меры для обеспечения непрерывной работы по всему миру, ведется набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.

Кроме того, сегодня в компании, которая является крупнейшей на IT-рынке Украины, объявили о досрочном перечислении в украинский бюджет налога на прибыль за первый квартал 2022 года. Он перечислен в размере 50 млн гривен, или более 1,6 млн долларов, исходя из прогнозной суммы прибыли.

«Сегодня мы вместе делаем все возможное, а иногда и невозможное, чтобы приблизить мир в Украине. Чтобы сберечь страну и ее людей. Чтобы иметь возможность продолжать развивать тут высокотехнологичный бизнес. Позиция компании четкая и прозрачная: осуждение войны и помощь стране», — говорится в пресс-релизе, на который ссылается Dou.ua.

Напомним, компания EPAM была основана в 1993 году выходцами из Беларуси Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером, первые офисы были открыты в США и Беларуси. Сегодня она работает в более чем сорока странах мира.

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