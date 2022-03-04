Оккупанты РФ угоняют из автосалонов машины

Оккупанты РФ угоняют из автосалонов машины1
- 4.03.2022, 19:40
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С их помощью российские военные хотят тайно проникнуть в Киев и Одессу.
Российские военные начали угонять из автосалонов на оккупированных территориях машины, чтобы с их помощью тайно проникнуть в Киев и Одессу.
Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
«Они могут быть на номерах регистрации разных городов Украины. На этих автомобилях переодетые в гражданскую одежду диверсанты», — говорится в сообщении.
В частности, киевлян призывают отслеживать машины с номерными знаками:
КА3714ЕВ — Toyota Rav4
КА7634НТ — Toyota Rav4
KA1517AT — Toyota Rav4
AA2652XI- Toyota Proace
КА0914СК- Toyota C-HR
КА0529АО — Toyota Prado
КА9341ЕК — Toyota Prado
КА7925ВС — Toyota Hilux
LX450d — Lexus