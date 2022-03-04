Оккупанты РФ угоняют из автосалонов машины 1 4.03.2022, 19:40

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С их помощью российские военные хотят тайно проникнуть в Киев и Одессу.

Российские военные начали угонять из автосалонов на оккупированных территориях машины, чтобы с их помощью тайно проникнуть в Киев и Одессу.

Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

«Они могут быть на номерах регистрации разных городов Украины. На этих автомобилях переодетые в гражданскую одежду диверсанты», — говорится в сообщении.

В частности, киевлян призывают отслеживать машины с номерными знаками:

КА3714ЕВ — Toyota Rav4

КА7634НТ — Toyota Rav4

KA1517AT — Toyota Rav4

AA2652XI- Toyota Proace

КА0914СК- Toyota C-HR

КА0529АО — Toyota Prado

КА9341ЕК — Toyota Prado

КА7925ВС — Toyota Hilux

LX450d — Lexus

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