Появились подробности задержания нардепа от ОПЗЖ Шуфрича 13 4.03.2022, 20:05

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Охрана отстреливалась от теробороны.

Стали известны подробности задержания в Киеве народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Как сообщил активист Андрей Смолий в Telegram-канале, охрана нардепа, который фотографировал блокпост в Киеве, отстреливалась от территориальной обороны.

Активист опубликовав фото задержанных с Шуфричем охранников.

Ранее сообщалось, что бойцы 206-го батальона задержали Нестора Шуфрича, когда он фотографировал блокпост.

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