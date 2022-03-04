Появились подробности задержания нардепа от ОПЗЖ Шуфрича

Появились подробности задержания нардепа от ОПЗЖ Шуфрича13
- 4.03.2022, 20:05
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Охрана отстреливалась от теробороны.
Стали известны подробности задержания в Киеве народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.
Как сообщил активист Андрей Смолий в Telegram-канале, охрана нардепа, который фотографировал блокпост в Киеве, отстреливалась от территориальной обороны.
Активист опубликовав фото задержанных с Шуфричем охранников.
Ранее сообщалось, что бойцы 206-го батальона задержали Нестора Шуфрича, когда он фотографировал блокпост.