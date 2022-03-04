Какая ситуация с валютой сейчас в белорусских банках? 1 4.03.2022, 20:41

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Курсы доллара и евро в последнее время растут довольно быстро.

28 февраля по курсу Нацбанка доллар перешагнул отметку в 3 рубля. Для покупки валюты в банках этот курс еще выше — на пятницу, 4 марта, доллар стоит в районе 3,45 рублей, евро — около 3,8 рублей. Все это отражается и на очередях из желающих обменять рубли. Zerkalo.io cпросил читателей, какая в банках сейчас ситуация с валютой — из более ста присланных сообщений получилась вот такая картина.

Судя по словам читателей, в Минске с валютой тяжелее всего. Так, в отделениях «Приорбанка» снять деньги с валютных карт можно только по записи, писали нам белорусы. Причем ближайшая запись здесь, в зависимости от отделения, с 15 по 18 марта, а лимит снятия за раз — 3000 долларов.

А вот так читательница вчера пыталась снять евро с валютной карты в отделении «Приорбанка» на проспекте Машерова:

— На ресепшене на вопрос, могу ли я снять евро, ответили: «Ну, попытайтесь». Передо мной была очередь в 23 человека: за это время сходила в отделение на Кропоткина. Но там мне сразу сказали, что валюты нет вообще. Вернулась в отделение на Машерова, просидела час, параллельно пыталась дозвониться специалисту, чтобы заказать валюту. Пришла моя очередь, и мне ожидаемо ответили, что валюты нет и она будет только под заказ. Еще через час мне удалось дозвониться и заказать валюту на 15 марта.

В «Альфа Банке» с сегодняшнего дня тоже изменили правила на получение валюты: доллары и евро теперь выдают только по заказу (забрать их можно на десятый рабочий день), а максимальная сумма, которую можно снять в месяц — 10 000 долларов и 3000 евро. Ближайший день, на который получилось записаться у читательницы — 18 марта. Про то, что валюты в минских отделениях этого банка практически нет, написало больше пятнадцати человек. Правда, кроме проблем с валютой нам писали и про проблемы с белорусским рублем — нам сообщали, что его тоже практически нет. Зато есть большие очереди (и не только в Минске).

— Только что вышла из «Альфа Банка» (сообщение пришло около 17 часов. — Прим.), я была 700-й в очереди, — делится читательница. — Ждать не могла, поэтому ушла. На момент, когда уходила, пошел 629-й номер.

А вот вчера, рассказала еще одна читательница, с покупкой валюты здесь все было хорошо:

— Банк выдавал деньги с долларового счета, но не более тысячи в сутки. Продажа из кассы была без ограничений — мне продали 1700 долларов.

В «Беливестбанке» ситуация похожая, но записи пока нет: читатель сообщил, что в отделении на улице Могилевской он забрал последние 300 долларов, а евро там не было. Еще одна белоруска купила 200 долларов, правда добавила: «Сказали, больше не дадут». В отделении банка «БелВЭБ» на улице Московской евро тоже не было, зато были доллары, рассказывает читательница.

Пытаются снять валюту и держатели счетов «Белгазпромбанка». Правда, судя по сообщениям, которые нам присылали, не очень успешно. Так, читательница из Минска сегодня днем пыталась купить валюту в отделении на проспекте Независимости: «Оператор сказала, что у нее в кассе только 30 долларов, которые при мне же и забрала девушка [в очереди]».

В отделении «Белгазпромбанка» в Орше произошел похожий случай — мужчина хотел снять доллары с валютной карты:

— Позавчера и вчера пытался снять с карты в кассе банка наличные — не было ни евро, ни долларов. В банкоматах тоже. От сотрудников на месте узнал, что руководство сказало им выдавать только ту валюту, которую сдают в кассы, — делится мужчина. — На мой вопрос: «Почему я не могу забрать свои деньги с карты?» только развели руками. Рекомендуют стоять возле кассы — может кто-нибудь будет сдавать.

А вот в минских отделениях «Технобанка» с валютой все хорошо: по крайней мере в отделениях на Володарского, на Каменной горке и на Востоке. Например, сегодня днем читатель купил 500 долларов в отделении в Dana Mall — рассказывает, что с их покупкой не было никаких проблем.

То же самое пишут про «Беларусбанк». Например, читатель из Минска сообщает, что «купил доллары без проблем» по курсу 3,60. Правда, про Гомель нам рассказали другую историю: «валюты на продажу почти нет».

— Сотрудник банка сказал, что на продажу осталось лишь 50 долларов по курсу 3,20, — поясняет читатель. — Валютные вклады и облигации можно обналичить только по предварительному запросу, но время ожидания составляет около недели.

Про «МТБанк» и «Абсолютбанк» написал всего один человек, со словами, что очередей там нет или почти нет. Такая же ситуация — в отделении «РРБанка» на улице Денисовской и в отделении банка «Belswiss» около универсама «Центральный». А вот про банк «Дабрабыт» читательница рассказала обратное:

— Муж вчера хотел снять денег и перевести в доллары. Пошел в банк. Но там даже с белорусскими было туго, а долларов не было вообще.

Про «Паритетбанк» писали только из регионов — и уверяли, что проблем с валютой там нет. Так, читатель из Столина покупал сегодня доллары по курсу 3,34: «Кассир сказала, что долларов хватает». Еще один белорус, но уже из Бреста утром купил в «Паритетбанке» тысячу долларов — по его словам, очереди не было совсем. В целом в регионах ситуация как будто бы получше, чем в Минске. Например, читатели из Речицы, Витебска, Мозыря писали, что проблем с валютой нет. Тоже самое рассказал житель Гродно: вчера вечером в «Идея Банке» он спокойно купил валюту.

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