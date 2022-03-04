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Крупнейшая авиакомпания России отменила все международные рейсы

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  • 4.03.2022, 21:27
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Крупнейшая авиакомпания России отменила все международные рейсы

Санкции могут привести к практически полной остановке авиасообщения РФ с внешним миром.

Крупнейшая авиакомпания России S7 Airlines с 5 марта отменила все международные рейсы, сообщает unian.net со ссылкой на Avianews.com.

До этого авиакомпания отменила только рейсы в страны Европы из-за того, что Евросоюз закрыл свое небо для российских авиаперевозчиков. Такая санкция была введена после вторжения России в Украину.

"Дата возобновления международных полетов в настоящее время не определена", — заявила S7 Airlines на своем сайте.

Маршрутная сеть авиаперевозчика России помимо Европы включает страны Азии, которые не присоединились к санкциям Евросоюза. S7 Airlines могла продолжить летать за границу, однако тогда ее самолеты арестовали бы в зарубежных аэропортах.

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