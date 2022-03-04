Война. Обстановка в Украине 4 марта 1 Юрий Бутусов

4.03.2022, 22:04

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Юрий Бутусов

Пять самых важных городов, где идут бои.

Россия потерпела поражение в битве за Киев, и бросает все силы на юг для захвата Мариуполя, Донбасса, Николаева, Одессы, и всего черноморского побережья Украины

1. Российское командование сосредотачивает усилия на захвате и закреплении на юге и востоке Украины, на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, чтобы разрушить украинскую экономику путем блокады портов.

2. Мариуполь остается единственным на данный момент городом, который мешает планам Путина по захвату восточной Украины. Мариуполь попал в оперативное окружение, за город идут тяжелые бои. Мариуполь — это ключевой город Донбасса, порт, промышленный центр, сдавать его нельзя категорически. Враг непрерывно утюжит город авиацией и артиллерией. Все системы жизнеобеспечения разрушены, в городе гуманитарная катастрофа, это сделано, чтобы вызвать бегство мирного населения и облегчить штурм. Всем известный полк Нацгвардии, морская пехота ВСУ, другие силы обороны, героически обороняют город, несмотря на мощные атаки противника.

3. Противник занял Энергодар, и угрожает отключением АЭС от украинской энергосистемы и энергоснабжения промышленности.

4. Противник занял Херсон, в районе города идут бои.

5. ВСУ прочно удерживают Волноваху, и отбивают атаки в районе Орехово, сохраняя плацдарм на подступах к Мариуполю, однако российское командование всеми силами пытается отбросить наши войска как можно дальше от Мариуполя;

6. Наступление россиян на Николаев и Вознесенск отбито с большими потерями, однако новые резервы противника продолжают выдвигаться на это направление.

7. Прямые атаки на Харьков успешно отражены, на всем периметре обороны города ситуация уверенно контролируется ВСУ. Российское командование продолжает атаки западнее Харькова.

8. Восточнее Харькова россияне заняли Балаклею и угрожают атакой на Изюм и окружением Харькова с востока, нависая над северным флангом группировки ООС на Донбассе. ВСУ эффективно громят оккупантов в этих районах, россияне обстреливают по площади населенные пункты;

9. Россия продолжает занимать вклинение западнее Киева, однако ВСУ нанесли контрудар у Макарова и выбили россиян с Житомирской трассы, нанеся огромные потери оккупантам, в этот район россияне перебрасывают новые резервы.

10. Прямые атаки на Киев прекратились, ВСУ ведут активные и эффективные боевые действия в районе Гостомеля, потери врага в районе Киева очень велики, ВСУ выбили россиян из многих городов, включая Бучу, Ирпень.

11. Продолжается героическая оборона Чернигова, враг ведет постоянный обстрел города;

12. Продолжается героическая оборона Сум и Ахтырки, города под огнем россиян. Враг понес огромные потери в Сумской области.

13. Для борьбы с народом Украины Россия применила тактику тотального террора — авиация и артиллерия уничтожает гражданскую систему жизнеобеспечения украинских городов. Самолеты разбомбили Ахтырскую теплоэлектростанцию, электроподстанцию в Сумах, Мариуполе, Харькове. Отключаются украиснкие мобильные телефоны на оккупированных территориях, чтобы пресечь общение жителей.Ракетные удары наносят по густонаселенным жилым кварталам во всех украинских городах центральной и восточной Украины, разрушены десятки жилых домов, школ, общественных зданий.

Выводы:

1. Обстановка остается напряженной на всех фронтах. Везде кроме ряда направлений на юге, россияне получили мощный отпор и понесли огромные потери, которые резко снизили их способность атаковать, а также привели к паническому бегству на многих направлениях, к потере многих сотен единиц боевой техники.

2. Обстановка, которая требует пристального внимания, на данный момент складывается сейчас в Мариуполе, Херсоне и Энергодаре, Николаеве, Вознесенске.

3. Мобилизационное развертывание украинской армии началось только после начала войны, и многое приходится делать с колес, поэтому при многих сотнях тысячах добровольцах на некоторых участках фронта противнику удается добиваться численного превосходства, и просачиваться в обход населенных пунктов. Однако новые резервы идут на фронт каждый день, и наша обороноспособность усиливается.

4. Основным фактором превосходства противника является господство в воздухе. Российские наземные силы уступают украинцам в мотивации и подготовке, однако превосходят в мобильности, в численности бронетехники и артиллерии, в применении баллистических и крылатых ракет, авиации. Для дезорганизации обороны Россия применяет масштабные удары по любым населенным пунктам, чтобы принудить мирное население к бегству.

5. Если Украина получит экстренное усиление системами ПВО, хотя бы такими простыми и мобильными как американские Авенджер, и такими как Бук, которые состоят на вооружении ряда стран Европы, ВСУ получит значительное усиление своих возможностей. Усилия друзей Украины должны быть направлены на поставки истребителей, приезд добровольцев-пилотов, на поставки систем ПВО.

5. Главным преимуществом народа Украины в этой войне является наша сплоченность и готовность сражаться до конца. Сейчас страна переводит себя в режим масштабной самомобилизации. Поставки оружия, систем ПВО, позволят нам в ближайшее время добиться еще более масштабных успехов, и защитить наши города от внезапных прорывов российских колонн.

6. Необходимо приложить все усилия, чтобы беспокоить российские войска на всех участках фронта, наносить потери везде, где это возможно, поскольку такие беспокоящие действия в сочетании с ударами артиллерии и Байрактаров способны проломить сопротивление врага на любом направлении.

7. Для завершения данного обзора скажу пять слов, самых важных сегодня: Мариуполь, Энергодар, Херсон, Николаев, Вознесенск.

Карта обстановки подготовлена на основе официальной информации, видео и фото материалов в открытых источниках.

Юрий Бутусов, Facebook

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