ВСУ выбили оккупантов из важного населенного пункта под Киевом 4.03.2022, 22:11

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В ходе сражений погибло как минимум полсотни российских солдат.

Украинские военные отбили у оккупантов важный населенный пункт под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины, пишет apostrophe.ua.

Бойцы из отряда специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины отбили у российских войск город Гостомель, в котором находится аэродром. Враг был вынужден оставить пределы населенного пункта и отойти назад. Точнее это сумели сделать те оккупанты, которые выжили.

Так, в ходе сражений с украинцами погибло как минимум полсотни российских солдат. Из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады города Ульяновск.

Часть вражеской техники уничтожено, часть удалось захватить. Все военные трофеи будут служить ВСУ для защиты нашей родины.

На данный момент город Гостомель находится под полным контролем вооруженных сил Украины.

Также надо полагать, что в боях за Гостомель принимали участие бойцы из российского подразделения СОБР.

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