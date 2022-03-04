Данилов – Шуфричу и «некоторым» нардепам от ОПЗЖ: Будете шляться по нашим блокпостам – вас там будут убивать 4.03.2022, 22:52

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Нестора Шуфрича забрали в СБУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 4 марта в эфире национального телемарафона прокомментировал задержание силами территориальной обороны в Киеве народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича. Трансляцию вел "1+1"

Шуфрича, как известно, задержали бойцы одного из батальонов киевской теробороны за фотографирование блокпоста. При задержании охрана политика отстреливалась, сказал один из военнослужащих журналистам. По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".

"Я хотел бы отдельно сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам – вас там будут просто убивать", – прокомментировал Данилов.

Он посоветовал представителям ОПЗЖ "сидеть дома".

"Потому что когда вы едете в наши посты и начинаете их фотографировать, а затем передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать. Это вы привели в нашу страну войну совместно с российскими агрессорами. Потому что вы – отпетые коллаборанты!" – сказал Данилов.

Запись его комментария обнародовала "Украинская правда".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Шуфрича забрали в СБУ.

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