закрыть
4 марта 2022, пятница, 23:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ «накрыли» один из больших десантных кораблей РФ возле Одессы

1
  • 4.03.2022, 23:09
  • 12,994
ВСУ «накрыли» один из больших десантных кораблей РФ возле Одессы
иллюстрационное фото

Об этом сообщил нардеп Украины Гончаренко.

Вооруженные силы Украины атаковали вражеский десантный корабль возле Одессы. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что наши накрыли один из больших десантных кораблей, которые болтались возле Одессы в последние дни. Слава Одессе! Слава Украине!" – написал Гончаренко.

Официального подтверждения и подробностей на данный момент пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина