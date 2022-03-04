ВСУ «накрыли» один из больших десантных кораблей РФ возле Одессы 1 4.03.2022, 23:09

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иллюстрационное фото

Об этом сообщил нардеп Украины Гончаренко.

Вооруженные силы Украины атаковали вражеский десантный корабль возле Одессы. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что наши накрыли один из больших десантных кораблей, которые болтались возле Одессы в последние дни. Слава Одессе! Слава Украине!" – написал Гончаренко.

Официального подтверждения и подробностей на данный момент пока нет.

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