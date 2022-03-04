В Одесской области уничтожили мост, соединявший регион с самопровозглашенной ПМР 2 4.03.2022, 23:28

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Конструкцию взорвали, чтобы не допустить вторжения врага.

Конструкцию, соединявшую берега реки Кучурган взорвали, чтобы не допустить вторжения врага со стороны неподконтрольной Молдове части территории.

Железнодорожный мост между украинским селом Павловка и молдавским пгт Первомайское, по утверждению очевидцев, уничтожили сегодня, 4 марта, около пяти вечера.

Как сообщает издание Думская, мост непригоден к эксплуатации, а другого способа сообщения с внешним миром самопровозглашенная республика не имеет.

На прошлой неделе, 25 февраля, украинские военные сообщали, что на территории самопровозглашенного Приднестровья зафиксированы российские вертолеты.

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