В Одесской области уничтожили мост, соединявший регион с самопровозглашенной ПМР

В Одесской области уничтожили мост, соединявший регион с самопровозглашенной ПМР2
- 4.03.2022, 23:28
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Конструкцию взорвали, чтобы не допустить вторжения врага.
Конструкцию, соединявшую берега реки Кучурган взорвали, чтобы не допустить вторжения врага со стороны неподконтрольной Молдове части территории.
Железнодорожный мост между украинским селом Павловка и молдавским пгт Первомайское, по утверждению очевидцев, уничтожили сегодня, 4 марта, около пяти вечера.
Как сообщает издание Думская, мост непригоден к эксплуатации, а другого способа сообщения с внешним миром самопровозглашенная республика не имеет.
На прошлой неделе, 25 февраля, украинские военные сообщали, что на территории самопровозглашенного Приднестровья зафиксированы российские вертолеты.