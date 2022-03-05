Блинкен: Если Путин хотел изолировать Россию, его план удался 5.03.2022, 0:15

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Госсекретарь США подверг сомнению слова Путина о том, что вторжение в Украину «идет по плану».

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 марта подверг сомнению слова президента РФ <>Владимира Путина о том, что вторжение в Украину "идет по плану". Его выступление опубликовано на странице Госдепартамента в Twitter.

"Вчера Путин сказал, что так называемая спецоперация проходит "в соответствии с планом". Трудно представить, что этот план предусматривает вдохновенную оборону украинского народа, усиление солидарности между НАТО и ЕС, объединение мира в противостоянии Москве, а также беспрецедентное количество компаний, которые разорвался свои связи с Россией", – отметил глава Госдепартамента.

Блинкен добавил, что если в этом заключался план Путина, "тогда он работает".

"Россия никогда не была настолько изолированной, мы никогда не были настолько едины", – заключил Блинкен.

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