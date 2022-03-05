В России вводят ограничения на продажу ходовых продуктов 5.03.2022, 1:10

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А карточки когда будут?

Сеть гипермаркетов “Ашан” вводит ограничения на продажу некоторых социально значимых товаров в одни руки. Это касается также магазинов “Атак”, которые управляются Auchan Retail Россия. Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на российское издание РБК.

Отмечается, что один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 кг муки и 3 пачек соли. Кроме того, в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

В пресс-службе компании изданию пояснили, что меры нацелены на недопущение дефицита этих товаров в магазинах.

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