Зеленский наградил орденами и медалями 76 украинских героев 5.03.2022, 1:45

Владимир Зеленский

Из них 37 награждаются посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, пишет unian.net.

"Я сегодня наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно.

Я присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту Павлюку Александру Алексеевичу - командующему Операции объединенных сил.

Присвоил военное звание бригадного генерала полковнику Швораку Владимиру Васильевичу – заместителю командующего войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Присвоил военное звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Мельнику Сергею Николаевичу, начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", - сказал глава государства.

Также, по словам Зеленского, он присвоил звание бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заместителю командующего войск Оперативного командования "Запад", и звание генерала Валерию Залужному – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

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