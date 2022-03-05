С начала войны украинское ПВО уничтожила 39 вражеских самолетов и 40 вертолетов
- 5.03.2022, 2:17
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
За 9 дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 вражеских самолетов и 40 вертолетов.
Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
"… противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов.
Сегодня (4 марта – ред.) российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой!
Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск".
По подсчету, за девять дней войны украинское ПВО уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.
В Воздушных силах напоминают, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала более семисот единиц авиационной техники.