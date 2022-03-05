Джонсон: Цивилизованный мир единый в своей решимости противостоять варварству Путина 5.03.2022, 2:25

Премьер-министр Великобритании обратился к украинцам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад продолжит наращивать санкционное давление на РФ, пока не прекратится российская военная агрессия против Украины.

Политик начал свое обращение к украинцам в Британии и соседних странах на украинском языке. Он назвал военные действия РФ на территории Украины «мерзостью».

«Я даже не могу представить, что вы сейчас переживаете, или гнев и горе, которые вы должны испытывать, потому что все, что вы знаете и любите, так необъяснимо и жестоко разбито», — сказал Джонсон.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Он подчеркнул, что сейчас мир «поворачивается спиной» к президенту РФ Владимиру Путину и его режиму и заявил, что восхищается храбростью и спокойствием лидера Украины Владимира Зеленского, героизмом и решимостью украинцев. По мнению британского премьера, глава Кремля «серьезно просчитался».

«Цивилизованный мир единый в своей решимости противостоять его [Путина] варварству, а мужество и неповиновение украинского народа перед лицом этой несправедливой и неоправданной агрессии трогает сердца всего мира», — сказал он.

Джонсон подчеркнул: США и ЕС будут наращивать санкции против РФ, если агрессия с ее стороны против Украины не прекратится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».