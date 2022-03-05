В Италии под арест попали яхты еще двух олигархов Путина
- 5.03.2022, 3:20
Стоимость яхт оценивается в 140 млн евро.
Яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко попали под арест в Италии.
Об этом сообщает La Repubblica.
Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца «Северстали» Алексея Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле от Сан-Ремо.
Роскошная яхта личного друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко Lena стояла в самом городе Сан-Ремо.
Издание оценивает стоимость двух яхт в 140 млн евро.
Ранее США и ЕС ввели санкции против Путина и крупных российских бизнесменов после акта военной агрессии РФ против Украина.