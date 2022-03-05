Блинкен: Украина может выиграть войну с Россией 5.03.2022, 3:42

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Москва не сможет подчинить украинский народ своей воле.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина может выиграть войну с Россией. Об этом в пятницу, 4 марта, он сказал в интервью BBC.

Блинкен отметил, что нет возможности спрогнозировать, как долго продлится война.

Он признал, что «вес российской армии, если она в нее вложит все силы, намного превышает то, что способна собрать Украина», но акцентировал на решимости украинского народа, которая свидетельствует о том, что «Москва не сможет подчинить его своей воле».

«Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это», - сказал Блинкен.

Он же выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.

«Хуже войны, которая ограничивается Украиной, может быть только война, которая еще больше обострится и выйдет за ее пределы», – сказал Блинкен.

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