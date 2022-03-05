Более 70% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной 5.03.2022, 4:35

Опрос.

Подавляющее большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российские нефть и газ и сотрудничать с НАТО над закрытием неба для защиты Украины от российских авиаударов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос.

Опрос, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение американцев растет по поводу вторжения России в Украину.

Около 74% американцев заявили, что США и их союзники по НАТО должны закрыть небо над Украиной.

Также 80% опрошенных американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть.

Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России, по сравнению с 77% в предварительном опросе.

Около 77% респондентов согласны, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Однако около 62% респондентов в опросе Reuters/Ipsos заявили, что стоит платить больше за топливо и газ из-за кризиса, чтобы защитить другую демократическую страну (Украину – ред.).

Большинство респондентов опроса – 72% – заявили, что считают, что США должны предоставить Украине оружие.

Около 74% американцев подтвердили, что их страна должна принять украинских беженцев.

Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США и охватил 831 взрослого человека.

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