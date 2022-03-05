Какая погода будет в Беларуси в выходные дни 5.03.2022, 6:05

Перед 8 марта подсыплет снега и подморозит.

Появился прогноз погоды в Беларуси на ближайшие выходные, которые растянутся на несколько дней, и белорусы будут отдыхать четыре дня подряд.

Так в субботу, 5 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ночью будут заморозки - около -2..-8 мороза. Поэтому вероятно образование гололеда местами на дорогах. Ветер будет северным и северо-восточным умеренным. Днем в некоторых регионах всего -2 градуса, но в южных областях +3 тепла.

В воскресенье, 6 марта, также в основном осадков не прогнозируется. Ночь снова будет холодной. Столбики термометров опустятся до -3…-10 градуса, а при прояснениях и до -13 мороза. И это будет самым большим минусом в ближайшие дни. А вот днем уже заморозков не ожидается, будет примерно 0…+5 выше ноля.

В понедельник, 7 марта, на Беларусь сместится фронтальный раздел с Финского залива. И перед 8 марта ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Подсыплет ночью, а местами утром и днем также будет кратковременный снег или снег вперемежку с дождем. Ночью все еще вероятны заморозки, около -2…-7 ниже ноля или даже -10 мороза при прояснениях. Днем тоже не стоит ожидать настоящей весенней погоды всего -1…+5 градусов.

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