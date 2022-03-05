Samsung покидает российский рынок 5.03.2022, 7:01

1,788

Samsung был ведущим продавцом смартфонов в России.

Южнокорейская компания Samsung заявила, что из-за войны России против Украины она покидает Российский рынок. Поставок продукции больше не будет, сообщает Bloomberg.

Экспорт всей продукции Samsung, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен, отмечает источник издания.

«Наши мысли со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — говорится в заявлении Samsung.

Компания пожертвует шесть миллионов долларов, включая один миллион долларов в потребительской электронике для гуманитарных мероприятий в регионе.

Samsung был ведущим продавцом смартфонов в России с долей рынка, чуть превышающей 30%. Продажи смартфонов в России составляли около 4% ее мирового дохода от этого сегмента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».