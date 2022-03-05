Samsung покидает российский рынок
- 5.03.2022, 7:01
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Samsung был ведущим продавцом смартфонов в России.
Южнокорейская компания Samsung заявила, что из-за войны России против Украины она покидает Российский рынок. Поставок продукции больше не будет, сообщает Bloomberg.
Экспорт всей продукции Samsung, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен, отмечает источник издания.
«Наши мысли со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — говорится в заявлении Samsung.
Компания пожертвует шесть миллионов долларов, включая один миллион долларов в потребительской электронике для гуманитарных мероприятий в регионе.
Samsung был ведущим продавцом смартфонов в России с долей рынка, чуть превышающей 30%. Продажи смартфонов в России составляли около 4% ее мирового дохода от этого сегмента.