Украина в Совбезе ООН потребовала вывести войска России с Запорожской АЭС 5.03.2022, 7:37

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Действия РФ представляют собой беспрецедентную ядерную катастрофу.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потребовал вывести российские войска с Запорожской АЭС. Он призвал международное сообщество адекватно отреагировать на действия Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

"Все российские войска должны быть выведены с (Запорожской - ред.) атомной электростанции", - сказал Кислица.

Украинский постпред призвал международное сообщество адекватно реагировать на действия России, которые представляют собой беспрецедентную ядерную катастрофу. Дипломат также потребовал от МАГАТЭ четких и решительных действий в ситуации с захваченными российскими военными атомными объектами Украины.

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