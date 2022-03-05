Bellingcat: Военные ресурсы РФ в Украине на исходе, агрессора ждет логистический кошмар 3 5.03.2022, 9:02

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К сожалению, эта информация не означает окончания войны.

Журналист-расследователь интернет-издания Bellingcat Христо Грозев уверен, что Россия исчерпала практически все свои военные ресурсы во время вторжения в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает УНИАН.

Расследователь чуть позже подчеркнул, что, к сожалению, эта информация не означает окончания войны.

"Просто хотел уточнить твит, чтобы он не читался как предсказание конца войны. К сожалению, это не так. Мой комментарий по ресурсам касался существующих запасов/поставок в Украине. Больше может быть поставлено и будет поставлено, но это логистический кошмар", - написал Грозев.

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