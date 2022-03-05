Белоруска из Бучи: Нас освобождают и тишина наступает, а через час опять начинается бойня 5.03.2022, 9:14

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Мать четверых детей просит помощи в эвакуации из зоны военных действий.

Семья белорусов с четырьмя детьми за неделю до начала войны приехала в Украину, чтобы сделать визы в ЕС, и до сих пор не может выехать, потому что они остановились в ныне печально известном городе Буча, где постоянно идут тяжелые бои за подступы к Киеву.

— Я была наблюдателем на выборах в августе 2020-го, — рассказывает Татьяна «Салідарнасці». — А перед прошедшим недавно референдумом у меня начались допросы, обыски, в КГБ угрожали тем, что возбудят дело по статью «угроза национальной безопасности». Это на меня — мать четверых детей! Я еще спросила, чем я вас могу убить — правой грудью? Пришлось уехать.

Для того, чтобы дождаться визы, белорусы нашли недорогую квартиру в Буче под Киевом. Там жилье сдавали дешевле, чем в самой столице. Там их и застала война.

— Война в Буче началась в 5 утра 24 февраля. Начали бомбить. В 5 километрах здесь Гостомель. Два дня его пытались взять, в конце-концов, его взорвали. Здесь же недалеко проходит трасса на Киев, поэтому они пытаются попасть на подходы к Киеву.

По этой трассе уже не проедешь, российские военные расстреливают проезжающие машины. Много их и в самой Буче, на машинах, на танках. Обстреливают и взрывают абсолютно все. Очень много взорванных домов в частном секторе.

Мы сами так и живем в той квартире в четырехэтажном доме, которую сняли. К сожалению, в Буче не так много бомбоубежищ, рядом с нами нет вообще.

Конечно, я очень боюсь за детей. Младшим 10 лет. Но у нас нет выхода. Эвакуации из Бучи не проводят. До Киева мы не можем добраться, за нами никто не приедет. Вчера по этой дороге возвращался волонтер, который развозил лекарства. На обратном пути его машину обстреляли, ему самому прострелили ногу.

В первые дни мы думали, что им нужен аэропорт в Гостомеле или военная база возле него. Но они все это разгромили, разгромили легендарный самолет «Мрию». Мы думали, что уже все, но нет.

Они хотят дорогу на Киев. Бывает, что нас освобождают, уже и флаг поднимают, и тишина наступает, а через час опять начинается бойня. Сегодня мы узнали, что в боях за Бучу погиб белорус, — говорит Татьяна.

Она рассказывает о жизни в оккупированном городе.

— На третий день войны стало тихо, и мы решили выйти за продуктами. Вся земля была усеяна пулями, дети их собирали.

Сейчас есть свет, его не было у нас только сутки. Нам очень повезло. Во многих районах нет света вообще. У нас есть и вода, но нет отопления, в квартире холодно. Магазинов работает мало, до тех, которые работают, идти далеко и страшно.

В волонтерский чат мы пишем, что кому нужно. Я написала, что у меня четверо детей, и ко мне пришла женщина, живущая по соседству, и принесла немного продуктов и даже сладости детям.

Все наши соседи знают, что мы белорусы, и все к нам нормально относятся. Когда подъезжает машина с хлебом, соседка в подъезде громко кричит: «Хлеб приехал!». Если мы не успеваем, еще одна бабушка-соседка берет хлеб и для нас. Вчера также развозили лекарства. А машина с продуктами не доехала, — рассказывает белоруска.

Все эти дни под обстрелами она отчаянно ищет возможность эвакуироваться.

— Я постоянно ищу помощь, прошу, чтобы нас отсюда вывезли. Нам присылают контакты добровольцев, но когда они узнают, что у нас белорусские паспорта, не берутся, потому что могут быть проблемы. Мужа могут не выпустить.

Из Ирпеня идет эвакуационный поезд. Это всего километра три отсюда, пешком идти час, но под обстрелом. Мы собирались, но не решились, потому что бомбят, почти не переставая.

Но даже на этот поезд мужчин не берут, только женщин и детей. И мой муж готов остаться, мы хотим эвакуировать хотя бы детей. Напишите, что из Бучи очень сложно выбраться! Я видела, как из Ирпеня уезжал эвакуационный поезд, его по периметру охраняют военные. Если бы они взяли под охрану эту дорогу из Бучи до Ирпеня, — просит Татьяна.

Если в Украине есть добровольцы, готовые помочь этой белорусской семье с выездом в безопасное место, редакция предоставит контакты.

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